Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.

Arbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.