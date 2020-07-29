Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.