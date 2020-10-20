Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

AA

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ordusuna ait ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Azerbaycan'ın hava savunma sistemiyle vurulduğu kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.