Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Mevcut Erivan yönetimi terörist düşünceye sahip"

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Bayramov, Bakü'de temaslarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türk mevkidaşının, çatışmaların sürdüğü bir dönemdeki ziyaretini iki ülke arasındaki en yüksek düzeyli dayanışmanın açık örneği olarak kabul ettiklerini belirtti.

27 Eylül'de Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a saldırması sonucu sivil ve askeri kayıplar verdiklerini, ardından Azerbaycan ordusunun karşı saldırıya geçtiğini hatırlatan Bayramov, bu süreçte yönetim ve halk düzeyinde tam ve kararlı destek gösteren Türkiye'ye teşekkür etti.

Çatışmaların nedeninin Dağlık Karabağ sorununun 30 yıldır çözülmemesi olduğunu vurgulayan Bayramov, BMGK'nin işgalin kayıtsız şartsız sonra erdirilmesi yönündeki kararlarının yıllardır uygulanmadığını belirtti.

Daha önceki Erivan yönetiminin de müzakere sürecini uzatma eğiliminde olduğunu hatırlatan Bayramov, 2018'de iktidara gelen Nikol Paşinyan'ın müzakere sürecine ağır darbe vurduğunu kaydetti.

Bayramov, Paşinyan döneminde müzakere sürecinin anlamsız hale geldiğini belirterek, "Azerbaycan topraklarında Ermenistan ordusunun yasa dışı olarak bulunması hem Azerbaycan hem de bölge için en büyük tehdit ve tehlikedir. Son operasyonlar bunu bir daha dünya kamuoyuna açık şekilde gösterdi. Çatışmaların ilk gününden itibaren karşı taraf sivilleri hedef aldı. Bu sabaha kadar olan bilgilere göre 27 sivil kaybımız 143 yaralımız var. Bu yeni taktik değil. Ermenistan bu taktiği 1990'lı yıllarda da kullanmıştı. Amaçlarına ulaşmak için siviller arasına panik salmayı hedefliyorlar." dedi.

Ermenistan arazisinden, cephe hattından uzaktaki Azerbaycan şehirlerine uzun menzilli füzelerle ateş açıldığını bildiren Bayramov, "Bununla da, Azerbaycan'ın karşı ateş açmasını sağlamayı ve üye oldukları askeri kuruluşları, üçüncü tarafları çatışmaya çekmeyi amaçlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramov, hiçbir ülkenin askeri operasyonları arzu etmediğini fakat askeri operasyonların da bir kırmızı çizgisinin olduğunu vurgulayarak, "Fakat Ermenistan için hiçbir kırmızı çizgi yok. Çatışma bölgesinden 100-200 kilometre mesafeye ateş açması, onların düşünce tarzının göstergesidir. Mevcut Erivan yönetimi terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın tutumunun ise uluslararası hukuk ve tarihi hakikate dayandığını bildiren Bayramov, "Vatandaşlarımızın güvenliği temin edilmelidir. Devlet, halk ve bölge için tehdit oluşturan yabancı ülkenin yasa dışı askeri birlikleri bizim topraklarımızdan çıkarılmalıdır. Burada barış ve istikrar sağlanmalıdır. Azerbaycan'ın, burada yaşayan sivil Ermenilerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim kırmızı çizgimiz Ermenistan askeri birliklerinin ülkemizden çıkarılmasıdır. Sonuna kadar o birliklerin ülkemizden çıkması yönünde çalışacağız." diye konuştu.