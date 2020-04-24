Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanına getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü - NEVŞEHİR

Azerbaycan'dan, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Nevşehir'e gelen 10'u çocuk 299 kişi pasaport ve sağlık kontrolünden geçirildi.Yolcular, işlemlerin ardından 14 gün süre gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirilmek üzere otobüslere bindirilerek polis eşliğinde Niğde'ye hareket etti.

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