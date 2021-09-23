Azerbaycan'dan Ermenistan aleyhine "ırk ayrımcılığı" davası

AA

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, Ermenistan aleyhine ayrımcılığın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeyi ihlalden dava açtığı ve Divandan geçici tedbirlere hükmedilmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara "milliyet ve etnik köken" kaynaklı ayrımcılık yaptığı iddialarına yer verildi.

Ermenistan'ın doğrudan ve dolaylı olarak Azerbaycan Türklerine karşı "etnik temizlik" yaptığı ve devletin en üst düzeyinden itibaren ırkçı ve nefret söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın iddiaları arasında Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması sürecinde Ermenistan'ın Azerbaycanlıları tekrar hedefe aldığı ve "etnik nefret kaynaklı acımasız muamelede" bulunduğuna yer verildi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Azerbaycanlıların etnik temizliği ve kültürlerinin yok edilmesini amaçlayan politikalarının "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin sistematik ihlali olduğunu savunduğu ve bu kapsamda dava açtığı bilgisi paylaşıldı.

Ermenistan'ı Azerbaycan vatandaşlarına karşı yaptığı ihlallere son vermesini isteyen Azerbaycan, ayrımcılığın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve Divanın "acil" şekilde tedbir kararlarına hükmetmesini talep etti.

Divan; geçen hafta, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı aynı sözleşmenin ihlali nedeniyle dava açtığını açıklamıştı.