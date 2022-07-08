Azerbaycan'da Kovid-19 tedbirleri yeniden sertleşebilir

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİP), konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, "Dünya ülkelerinin tüm çabalarının COVID-19 'la mücadele ve önleyici tedbirlere odaklanmasına rağmen pandemiyi tamamen önlemek hala mümkün olmamıştır. Son günlerdeki istatistik rakamlara göre, COVID-19 vaka sayısında artış gözlemleniyor. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, geçen hafta boyunca küresel olarak vaka sayısı yaklaşık yüzde 20 arttı. Dünyada gözlemlenen yüksek artış bağlamında, ülkemizde hayata geçirilen önemli önleyici tedbirler, aynı zamanda halkın aşılanma sürecine aktif katılımı sonucunda son birkaç ayda Azerbaycan'da epidemiyolojik durum kontrol altında tutulmuştur.
Son bir hafta içinde Azerbaycan'da vaka sayısında yüzde 48 artış oldu. Ülkemizdeki epidemiyolojik durum sağlık kuruluşları tarafından dikkatlice izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Vaka sayısında artış olması halinde, gerekli adımların atılması konusu görüşülebilir.
Ayrıca ülkemizin virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde mevcut maddi ve teknik altyapıya, ilaç tedariki ve yeterli yatak fonuna sahip olduğunu belirtmek isteriz.
Vatandaşları virüsten korunmak için ikinci doz veya takviye doz aşı yaptırmaya çağırıyoruz.
Aşıya ek olarak, özel karantina rejimi kurallarına uyulması tavsiye ediliyor. Fiziksel mesafenin korunması ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının, hastalıktan korunmanın tek yolu olduğunu unutmayalım." denildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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