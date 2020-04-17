Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlılara "DOST" yardımı

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınının önlenmesi için uygulanan tedbirler kapsamında Azerbaycan'da 24 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. Yalnız yaşayan yaşlıların alışveriş ve benzeri ihtiyaçlarını karşılama görevini, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Dayanıklı ve Operatif Sosyal Teminat Ajansı (DOST) üstlendi.
Yaşlıları yalnız bırakmayan DOST çalışanları ve gönüllüleri, onlar için market ve dükkanlara giderek verdikleri siparişi evlerine getiriyor. Çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüren ekipler, yaşlıların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor. Gönüllüler ayrıca yaşlılara faturalarını ödeme konusunda da yardımcı oluyor.
Çağrı merkezine gelen telefonlar üzerine adrese giden ekipler, yaşlıların ihtiyaçlarını öğreniyor, daha sonra gerekli malzemeleri temin ederek sahiplerine ulaştırıyor. Malzemelerin ücretini yaşlıların kendisi karşılıyor.
Dost gönüllülerinin yardımından faydalananlardan biri de Kalem Cevatkızı. 74 yaşındaki Kalem nine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina döneminde DOST gönüllülerinin hizmetinden sık sık yararlandığını ve memnun olduğunu belirtti.
İstediği her şeyin kısa sürede alınarak kendisine ulaştırıldığını söyleyen Cevatkızı, kendilerini yalnız bırakmayan gönüllülere teşekkür etti.
- "Bin yaşlının yardımına koşuldu"
DOST'un Halkla İlişkiler ve Komünikasyon Departmanından Şahin Aliyev, ülkede karantina uygulamasına geçildiği günden itibaren tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Yaşlıların evde kaldıkları süreçte her türlü ihtiyaçlarına koştuklarını ve koşmaya devam edeceklerini belirten Aliyev, "Gönüllülerimiz, karantina başladıktan sonra yaklaşık bin yaşlıya hizmet verdi. Yaşlılarımız evde kalsın, sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.
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