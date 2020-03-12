Azerbaycan'da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti. Azerbaycan medyası, İran´da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra Azerbaycan´a dönen 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Azerbaycan´da koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.

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