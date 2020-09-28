Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi!

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Azerbaycan'da yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkede kısmi seferberlik ilan edildiği duyuruldu. Dün Ermenistan ve Dağlık Karabağ'daki fiili yönetim de seferberlik ve sıkı yönetim ilan etmişti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

İşgalci Ermenistan'ın, Karabağ'da saldırısının ardından Azerbaycan ordusu tarafından dün sabah başlatılan harekatta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar ve 18 İHA'nın imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA),8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi.