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        Haberler Dünya Azerbaycan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

        Azerbaycan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

        Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:49
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        Azerbaycan'da halk sandık başında
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        Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

        Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecek.

        Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izliyor. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

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        Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

        Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışıyor.

        İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU

        Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor.

        Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen Azerbaycan Cumhurbaşkanını seçebilmek için oy kullanabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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