AA

Azerbaycan'da genel seçimlere doğru



- 9 Şubat'ta yapılacak 6. Dönem Milli Meclis seçimlerinde 125 sandalye için 1324 kişi aday oldu - Önceki seçimlere göre daha fazla genç adayın yer aldığı seçimde, Türkiye mezunu 25 aday da milletvekili olmak için yarışacak

Azerbaycan, 9 Şubat'ta milletvekillerini seçmek için 6. kez sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine Azerbaycan seçim sürecine girdi.

Erken seçim kararının alındığı gün ile seçim günü arasında az zaman olsa da ülke kısa sürede seçim havasına bürünürken, önceki seçimlere göre daha fazla kişi aday oldu.

1 Kasım 2015'de yapılan seçimlerde 767 aday yarışırken, bu seçimde Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki 125 sandalye için 299'u kadın 1324 kişi aday. Kadın aday sayısı bir önceki seçimlere göre yüzde 3 daha fazla. Daha önceki parlamentoda yer alan milletvekillerinden 80'i de yeniden aday oldu.

Seçime bir haftadan az bir süre kalmasıyla adaylar tanıtım kampanyalarını hızlandırdı. Seçim bölgelerini gezerek halktan oy isteyen adaylar, olabildiğince çok kişiye ulaşmaya ve seçildikleri takdirde neler yapacaklarını anlatmaya çalışıyor, vaatler veriyor. Adaylar, Merkezi Seçim Komisyonunun ülke genelinde tahsis ettiği 136'sı açık 136'sı kapalı alanlarda seçmenlerle bir araya geliyor.

Adaylar daha önceki seçimlerin aksine kendilerini televizyon ve gazetelerde değil, facebook başta olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde tanıtmaya öncelik veriyor. Bazı adaylar çektirdikleri videoları paylaşarak seçmenlerini etkilemeye çalışıyor, bazı adaylar ise tanıtımlarını kentlerdeki bilboardlar aracılığıyla yapıyor.

5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçimde 19 siyasi partiye mensup aday yer alsa da 1324 adayın yaklaşık yüzde 83'ü seçime bağımsız olarak girmeyi tercih etti. Öğretmeninden avukatına, akademisyeninden bekçisine, sporcusundan mağaza satış elemanına, iş adamından gazetecisine, toplumun birçok kesiminden kişi, milletvekili olmak için aday oldu.

Bu seçim, daha öncekilere göre daha fazla gözlemcinin yer alacağı bir seçim olarak ön plana çıkıyor. Seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci izleyecek. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu gibi uluslararası örgütler seçimlere gözlemci heyeti gönderecek.

- Genç adaylar ön planda

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen yıl iyi eğitimli genç bürokratları üst düzey görevlere getirmesi ve yönetimin gençleştirilmesi yönünde mesaj vermesi, gençleri milletvekili adaylığına teşvik etti ve önceki seçimlere göre daha fazla genç aday oldu.

2015'te yapılan bir önceki seçimde, 125 sandalyeden 74'ünü kazanarak mecliste en fazla milletvekiline sahip parti olan, Aliyev'in başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisi 123 seçim bölgesinde aday gösterdi ve bunlardan 75'i daha önce seçimlere katılmayan ve genç adaylar. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta.

- Türkiye mezunu adaylar

Seçimde, Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim aldıktan sonra Azerbaycan'a dönerek çeşitli sektörlerde ülkelerine hizmet eden gençler de adaylar arasında yer alıyor.

Türkiye mezunu 25 aday, Azerbaycan Milli Meclisi'ne girmek için yarışacak.