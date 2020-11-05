Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 92 sivil öldü, 404 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 28 Ekim'de Berde kentine düzenlediği füze saldırısında yaralanan bir sivilin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu ölümle 27 Eylül-5 Kasım tarihlerinde 92 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 404 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 971 ev, 100 apartman ve 502 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.