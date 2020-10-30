Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil öldü, 400 kişi yaralandı

AA

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı.

Açıklamada, yaşamını yitiren sivillerden 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılardan da 14'ünün bebek, 36'sının çocuk, 101'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Saldırılarda 7 ailenin tüm üyeleri yaşamını yitirirken, 4 çocuk her iki ebeveynini kaybetti.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.