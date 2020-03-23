İHA

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkeler, tedbirlerini arttırıyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart'tan itibaren 20 Nisan'a kadar ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

Karara göre 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken bekar olan vatandaşlara ise sosyal hizmetlerin sağlanacağı belirtildi.

Özel karantina şartlarına göre ambulanslar, acil durum ve itfaiye araçları hariç Bakü, Sumgayıt ve Abşeron bölgesine giriş ve çıkışların sınırlandırılacağı kaydedildi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığının durdurulacağı ve yurt dışında olan Azerbaycan vatandaşlarının özel charter seferleriyle hamile, çocuklu ve yaşlı vatandaşlar öncelikli olmak üzere Azerbaycan'a getirilerek 14-21 gün arasında karantinaya alınacakları ifade edildi.

Alınan karar kapsamında ayrıca metro kullanımını azaltmak için metro seferlerine uygun 06.00-22.00 saatleri arasında özel ekspres otobüs hatları açılacağı bildirildi. Sokaklar, parklar ve diğer yerler de dahil olmak üzere halka açık yerlerde 10'dan fazla kişiden oluşan gruplar halinde toplanmaların da yasaklanacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın özel karantina rejiminin uygulanmasından sorumlu olacağı vurgulandı.

Öte yandan, Azerbaycan'da 61 koronavirüs vakası bulunuyor.

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