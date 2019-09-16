Oktay, burada yaptığı konuşmada, şahsı ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan'da olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Dün Bakü'nün kurtuluşunun 101'inci yıl dönümüydü. Nice yüzyıllara çok daha güzel bir Bakü, kalkınmış bir Azerbaycan diliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerinin her alanda geliştiğini, yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, savunma sanayi, tarım ve ilaç sektörlerinde iş birliği konusunda anlaşmaya varıldı.