Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “TAP boru hattının açılışı haftalar içerisinde gerçekleşecek”

AA

Aliyev, Japonya merkezli Nikkei gazetesine verdiği mülakatta, Dağlık Karabağ’daki statükonun artık değiştiğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının ABD’de görüşmeler yapacaklarına işaret eden Aliyev, “Buna benzer görüşmeler daha önce de yapılmıştı. Ancak mevcut Ermenistan hükümetiyle sürecin barışçıl bir şekilde çözülme ihtimali oldukça düşük.” diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki boru hatlarına yönelik saldırı tehditlerinde bulunduğunu belirterek, “Eğer böyle bir adım atarlarsa cezasını çekerler. TAP boru hattı tamamlandı. Artık haftalar içerisinde resmi açılışı yapılacak. Bakü’den Avrupa’ya tarihi bir boru hattı tamamlandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan’daki boru hatlarının sürekli korunduğunu anlatan Aliyev, “Bu boru hatlarına çok sayıda ülke ve kurum milyarlarca dolar yatırım yaptı. Ermenistan bu boru hatlarına saldırı yaparsa bu ülkelerin tepkisi ne olacak? Ermenistan bu hatlara saldırı yapacaksa iki defa düşünmeli.” dedi.

- “Türkiye en yakın müttefikimizdir”

Aliyev, Türkiye’nin Kafkasya’nın yanı sıra dünyada da önemli bir rol oynadığının altını çizerek, “Bu bir gerçekliktir ve bizi de mutlu eden bir gerçekliktir. Çünkü Türkiye bizim kardeş ülkemiz ve en yakın müttefikimizdir.” diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında da Dağlık Karabağ konusunun istişare edildiğini anımsatan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle Ermenistan’ın Türkiye’nin sürece dahil edilmemesi için yaptığı açıklamalar anlamsız. Türkiye zaten sürecin içerisinde ve istikrarın sağlanması için de burada olmalıdır. Türkiye üç Kafkasya ülkesiyle de sınırlara sahip tek ülke. Başka hiçbir ülke üçüyle sınırlara sahip değil, dolayısıyla Türkiye’nin süreçte etkin bir şekilde yer almasını güçlü bir şekilde destekliyoruz.”

- TAP boru hattı

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanmıştı. Projede inşaat 4,5 yılın ardından tamamlandığı 13 Ekim’de açıklanmıştı.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.

