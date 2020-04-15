Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kısıtlayıcı önlemleri insanlarımızın hayatını korumak için aldık"

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için atılan kısıtlayıcı adımların, ekonomiyi kötü etkilemesine rağmen insan sağlığı için gerekli olduğunu söyledi.
Aliyev, ekonomiden sorumlu bakanlar ve üst düzey yetkililerle 2020'in ilk çeyreğindeki sosyoekonomik durumla ilgili video konferans yoluyla toplantı düzenledi.
Salgının ne zaman biteceğinin bilinmediğini söyleyen Aliyev, hem ülkede hem de dünyada yaşanan gelişmelerin izlenmesi gerektiğini, koronavirüsün artık bir tehdit olmadığından emin olduktan sonra karantina rejiminde bazı yumuşatma adımları atmanın mümkün olacağını belirtti.
Azerbaycan'da koronavirüsle ilgili son rakamların ümit verici olduğunu ifade eden Aliyev, fakat yine de duruma uygun adımlar atacaklarını kaydetti.
Aliyev, salgının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, buna rağmen Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasından yardım isteyen 150'den fazla ülke içerisinde Azerbaycan'ın olmamasına dikkat çekti.
- "Ana hedefimiz koronavirüs ile mücadeleyi kazanmak"
Bazı ülkelerin ulusal paralarının değer kaybettiğini hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'da böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Azerbaycan'da döviz piyasasıyla ilgili herhangi bir panik ve tedirginlik için hiçbir neden olmadığını aktaran Aliyev, "Ana hedefimiz koronavirüs ile mücadeleyi kazanmak, bu durumdan daha az kayıpla çıkmak, ekonomiye daha az zarar vermektir. Kısıtlayıcı önlemlerin ekonomi için zararlı olduğunu anlıyoruz. Burada iki faktör arasında seçim yapmak zorundayız. Ekonomik aktivite ve insan sağlığı. Benim seçimim net, insanların sağlığı. Kısıtlayıcı önlemleri insanlarımızın hayatını korumak için aldık. Çünkü bundan daha değerli bir şey yok. Ekonomi bir yıl küçülebilir, bir yıl büyüyebilir, ancak her şey kontrol altında." dedi.
Aliyev, ülkede koronavirüsün yaygınlaşmasını önlemek için atılan adımlardan bahsederek, "Bu belayı atlatacağız ve mücadeleyi kazanacağız. Ulus olarak birlik ve dayanışma gösterdik ve şimdi daha fazla sorumluluk ve disiplin göstermeliyiz. Böyle olursa bu zor durumdan çok az kayıp ve onurla çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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