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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin henüz kesin olmayan sonuçlarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti

Giriş: 15.05.2023 - 03:00 | Güncelleme: ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oyların çoğunluğunu alması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Aliyev, Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mesafe kat ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Aliyev'e ilgi ve tebriği için şükranlarını ilettiği belirtildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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