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        Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:28
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        Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti
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        Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Aliyev, deftere şunları yazdı:

        "Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"

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        ERDOĞAN İLE ALİYEV BİR ARAYA GELECEK

        Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

        Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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        #ilham aliyev
        #Azerbaycan
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