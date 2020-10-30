Azerbaycan, Berde'de sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Smerç füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.

Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği zamanın da dün yerel saatle 15.18 olduğu bilgisini aktardı.

Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.