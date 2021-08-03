Azerbaycan Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) başlattığı fidan bağışı kampanyasına katıldı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan Bankalar Birliği, ülkemizde yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanların yeniden kazanılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından başlatılan 1 milyon fidan kampanyasına destek vermek için bağış kampanyası organize ettiğini açıklamıştır.

Azerbaycan Bankalar Birliği’nin kampanyası çerçevesinde Azeri bankaların katkılarıyla çalışan başına 5 adet fidan alınarak (fidan başına 10 TL) Türkiye Bankalar Birliği nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacaktır.

Dost ve kardeş Azerbaycan’ın değerli bankalarının vermiş oldukları destek için Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkürlerimizi sunarız."