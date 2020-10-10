Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti - BAKÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.

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