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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Azerbaycan askerleri Milli Takım'ın EURO 2024 zaferini kutladı - Futbol Haberleri

        Azerbaycan askerleri Milli Takım'ın EURO 2024 zaferini kutladı

        A Milli Takım'ın EURO 2024'te son 16 turuna yükselmesi, kardeş ülke Azerbaycan'da da coşkuyla kutlandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerleri, Türkiye'nin Çekya zaferi sonrası büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 00:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:16
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        Azerbaycan'da 'milli' sevinç!
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        A Milli Takımımız, Çekya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te son 16 turuna kalırken, dev zafer Türkiye sınırlarını aşarak Azerbaycan'da da coşkuyla kutlandı.

        Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler, ay-yıldızlıların galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinç yaşadığı anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından paylaşıldı.

        Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle sevindi.

        Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ’ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!"

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