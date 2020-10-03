Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ermenistan ile çatışma halinde olan Azerbaycan'a moral konseri mahiyetindeki konserde Azeri sanatçı Azerin de yer alacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ermenistan ile çatışma halinde olan Azerbaycan'a moral konseri düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize edeceği 'Türkiye – Azerbaycan Dostluk Konseri'nde Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun Ankara'daki konseri Cem Gürdal'ın şefliğinde gerçekleştirilecek. Bugün saat 19'daki ücretsiz konserde Azeri sanatçı Azerin de sahneye çıkacak.