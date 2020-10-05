Azerbaycan'a bayraklı ve pankartlı destek - KARABÜK

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için üzerinde "Tek millet, iki devlet" ve "Dost değil, kardeşiz" yazı bulunan pankart hazırlanması, vatandaşların takdirini topladı.Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük'ün fahri hemşerisi olan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Bakü Belediye Başkanı Eldar Azizov ve Gence Belediye Başkanı Niyazi Bayramov'a birer mesaj gönderdi.
Vergili, tüm Azerbaycanlı kardeşlerini en kalbi duygularıyla selamladığını belirterek, "Bu vesile ile haydut devlet Ermenistan'ın başta Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere, uluslararası toplumun tüm uyarı ve telkinlerine rağmen yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü işgalci ve vandal tutuma karşı kahraman ordumuzun Ali Başkomutan Sayın İlham Aliyev önderliğinde başlattığı büyük ve kararlı mücadelenin sizleri olduğu kadar bizleri de ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum.Başta kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz şundan emin olmalıdır, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar 300 milyonluk büyük turan coğrafyasının kalbi sizlerle atmaktadır. Çünkü Karabağ asla yalnızca bir toprak parçası değildir. Karabağ Türkün onuru ve namusudur.Bizler şuna yürekten inanıyoruz. Allah'ın izniyle en kısa sürede Azerbaycan bayrağı Karabağ'da dalgalanacak, 300 milyonluk Türk coğrafyası bu zaferi hep birlikte coşkuyla kutlayacaktır. Bizler dost değil kardeşiz. Bir kez daha haklı mücadelenizde Karabüklü kardeşleriniz olarak yanınızda olduğunuzu ifade ederken, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yüce Allah Türk'ü korusun, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.
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