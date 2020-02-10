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Vatandaşlar sabah saatlerinde karşılaştıkları bu manzarayla şaşırırken kar altında kalan araçlarının üzerini ve çevresini temizledi. Kar altında neredeyse kaybolan otomobiller ile tavanındaki kar temizlenmeden trafiğe çıkan araçlar ilginç görüntüler oluşturdu. Azdavay Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Karın tadını çıkararak kızağa binen çocuklara büyükler de eşlik etti.