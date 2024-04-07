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        Haberler Gündem Azasının lakabı, 1570 oy alan adayı muhtarlıktan etti

        Azasının lakabı, 1570 oy alan adayı muhtarlıktan etti

        Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Hürriyet Mahallesi'ne muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in (69) muhtarlığı, azalarından birinin lakabı oy pusulasında isminin yanına yazıldığı için İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Azasının 'Boza' lakabı nedeniyle muhtar olamadığını, İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın da reddedildiğini söyleyen Tunçsezer, "Her şey matbaacının broşürde yazan lakabı, pusulaya da yazmasından ibaret. Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat edeceğim. Bin 570 vatandaşın iradesi hiçe sayılamaz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:27
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        Azasının lakabı, adayı muhtarlıktan etti
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        Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatma Tunçezer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden aday oldu. Tunçsezer, 5 adayın yarıştığı seçimlerde, 2 bin 659 seçmenden, bin 570’inin oyunu alarak yeniden muhtar seçildi. Tunçsezer, mazbatasını almayı beklerken, azası Nejat Tatlıcıoğlu'nun seçim broşüründe adının yanında yazan lakabı olan 'Boza' ifadesinin, broşüre bakılarak matbaa tarafından seçim pusulasına da yazılması nedeniyle, yapılan itiraz sonucu, İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlığının düşürüldüğünü öğrendi. Tunçsezer yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

        "Pusulada adını aza olarak yazdığımız arkadaşın babası, yıllar önce burada tatlıcıydı. Kendisi vefat edince, oğlu Nejat Tatlıcıoğlu’nun lakabı ‘Boza’ olarak kaldı. Kendisi de seçim çalışmalarında dağıttığımız reklam afişlerinde, isminin yanına ‘Boza’ ibaresini yazdırmış. Oy pusulası basılırken, kendisinin de benim de haberim olmamasına rağmen, matbaacının da gözünden kaçarak, isminin yanına parantez içinde ‘Boza’ yazılmış. Biz de fark edemedik. Seçim başlamadan önce biz de pusulamızı sunduk. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Sonradan öğrendim ki bir tutanak tutulmuş, ama benim bu durumdan da sonradan haberim oldu."

        "SEÇMENİN İRADESİ HİÇE SAYILAMAZ"

        Kendisine destek veren seçmenleriyle birlikte, mahallesindeki Vahdettin Cebel Parkı'nda toplanarak imza kampanyası başlatan Tunçezer, "Seçimden sonra bana sadece, isminin yanında ‘Boza’ yazılan Nejat Tatlıcıoğlu’nun azalığının düşeceği söylendi. Bizler de kutlama yaptık. 2’nci 403 oy almıştı. Bir diğeri 333 oy, bir diğer arkadaş 229 ve son arkadaş da 124 oy aldı. Ben de 1570 oy aldım. Sabah duyduk, şikayet edilmiş. Arkadaşlar bana muhtarlığın düşürüldüğünü söyledi. Mahalle sakinlerinin itirazı üzerine itirazımı yaptım, fakat reddedildi. Her şey matbaacının broşürde yazan lakabı pusulaya da yazmasından ibaret. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu'na tekrar müracaat edeceğim. Bin 570 vatandaşın iradesi hiçe sayılamaz” diye konuştu.

        "DİĞER 4 ADAYIN TOPLAMINDAN FAZLA OY ALDIM"

        Hürriyet Mahallesi'nde 55 yıldır yaşadığını ifade eden Fatma Tunçezer, “Ben mahallemle iç içe bir insanım. Bundan önceki 4 muhtarımızı da tanıyorum. 2019’da muhtar oldum. 5 yıl içinde, güzel bir şekilde el ele, aile gibi çalışmalar yaptık. Herkes bana ‘Anne’ der. Deprem, pandemi süreçlerini çok güzel atlattık. Yerel seçimlerde tekrar aday olmamı mahalle sakinlerim ve ben istedim. Bizim seçmen sayımız 3 bin 713’tü, ama katılım pek olmadı. 2 bin 659 katılım oldu ve ben 1570 oy aldım. Diğer 4 adayın toplamından fazla oy almış oldum. 10 oyun 6’sını aldım” ifadelerini kullandı.

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