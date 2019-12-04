Az yağlı patatesli çıtır börek nasıl yapılır?

Bu tarz Çıtır Börekler, sigara böreği gibi bol yağda kızarmayı değil de fırınlanmayı tercih ederler. Fırınlanmadan önce sürülen yumurta daha bir çıtır olması sağlıyor. İç harcı için her türlü malzemeye açık olan Çıtır Börek tarifinizi aşağıda paylaşıyorum.

Çıtır Börek Malzemeler;

3 adet yufka

200 gram lor peyniri

3 adet orta boyda haşlanmış patates

1 tatlı kaşığı pul biber

Çay kaşığının ucuyla tuz ve karabiber

Çıtır Börek Sosu için:

1 yumurta

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

Az Yağlı Patatesli Börek Yapılışı;