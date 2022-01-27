Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu Beldesi'ne bağlı Şahbazlar Köyü'nde hayvancılık yapan Neslihan Ergaş'ın 'Ak Fatma' ismini verdiği inek üçüz doğurdu.
DHA'nın haberine göre ineği üçüz doğurunca şaşırdığını ifade eden Neslihan Ergaş, durumun hemen Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.
İneğinin daha önce iki defa ikiz doğurduğunu ama ilk defa üçüz doğurduğunu ifade eden Ergaş, "İnek doğuruyordu ama ikişer ikişer doğuruyordu. Üçüz olunca biz de şaşırdık. Seviyorum, bakıyorum" dedi.
Ergaş, ikisi dişi, biri erkek olan buzağılarına 'Halime', 'Fadime' ve 'Ceyhan' ismini verdi.
'10 YILLIK GÖREVİM BOYUNCA İLK DEFA BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞIYORUM'
İneklerin küpeleme işlemine gelen Mengen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Semih Tatlı, görev süresi boyunca ilk defa böyle bir olaya denk geldiğini belirtti.
Tatlı, yaptığı açıklamada "Ak Fatma'nın bugün üçüz doğum yaptığı haberini aldık. İlçe Tarım ve Hayvancılık olarak sığır cinsi hayvanlarımızın kimliklendirilmesi yönetmeliğine uygun olarak, küpelerini takarak kayıt altına alma işlemlerini yaptık. Üçüz buzağılama genelde ilçemizde pek rastlanılmayan bir durum. 10 yıllık görev sürem boyunca ben de ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum.
O yüzden de Neslihan ablamızın sevincini paylaşıyoruz. Buzağıların sağlıklı olduğunu gördük. Çoklu doğumlarda buzağılara bakım ve besleme biraz problemli olabiliyor. 'Ak Fatma' yavrularını güzel bir şekilde besledi. İki tanesi dişi, bir tanesi erkek olarak haneye buzağılar kazandırılmış oldu" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!