Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Az önce deprem mi oldu? Son depremler listesi 1 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        1 Şubat Cumartesi günü Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok küçük çaplı deprem kaydedildi. Her ne kadar bu depremler çoğu zaman hissedilmese de, Kandilli ve AFAD tarafından anbean ölçülüp kaydedildi. Peki, en son hangi bölgede deprem meydana geldi ve ne zaman oldu? İşte, 1 Şubat Cumartesi 2025 tarihli son depremler verilerine göre, Türkiye'deki son sismik hareketlerin listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 07:58 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün küçük çaplı depremler yaşanabiliyor. Çoğu zaman bu depremler hissedilmese de, tüm sismik hareketler anlık olarak kaydedilip raporlanıyor. 1 Şubat 2025 tarihinde de Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem meydana geldi ve bu depremler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. İşte, 1 Şubat 2025 tarihli son depremler verilerine göre, Türkiye'deki son sismik hareketlerin listesi…

        • 2

          HATAY SALLANDI

          Akdeniz İskenderun Körfezi'nde meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki deprem, Arsuz Hatay'ı da etkiledi. Deprem 00.40'ta ve yerin 6.61 kilometre aşağısında oldu.

        • 3

          EGE DENİZİ SALLANDI

          Ege Denizi'nde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.41'te olan deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        Habertürk Anasayfa