En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
1 Şubat Cumartesi günü Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok küçük çaplı deprem kaydedildi. Her ne kadar bu depremler çoğu zaman hissedilmese de, Kandilli ve AFAD tarafından anbean ölçülüp kaydedildi. Peki, en son hangi bölgede deprem meydana geldi ve ne zaman oldu? İşte, 1 Şubat Cumartesi 2025 tarihli son depremler verilerine göre, Türkiye'deki son sismik hareketlerin listesi…
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Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün küçük çaplı depremler yaşanabiliyor. Çoğu zaman bu depremler hissedilmese de, tüm sismik hareketler anlık olarak kaydedilip raporlanıyor. 1 Şubat 2025 tarihinde de Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem meydana geldi ve bu depremler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. İşte, 1 Şubat 2025 tarihli son depremler verilerine göre, Türkiye'deki son sismik hareketlerin listesi…
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HATAY SALLANDI
Akdeniz İskenderun Körfezi'nde meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki deprem, Arsuz Hatay'ı da etkiledi. Deprem 00.40'ta ve yerin 6.61 kilometre aşağısında oldu.
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EGE DENİZİ SALLANDI
Ege Denizi'nde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.41'te olan deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi.
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