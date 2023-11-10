Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, sıklıkla deprem ve artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde Hatay ve Antalya'da meydana gelen depremlerin, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesiyle netlik kazandı. İşte 10 Kasım Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...