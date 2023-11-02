Akdeniz'de deprem! 2 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 2 Kasım 2023 Perşembe günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Akdeniz'de meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 2 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...
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AKDENİZ'DE DEPREM
Kandilli verisi ile Girit Adası açıklarında saat 01.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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