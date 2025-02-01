Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün küçük çaplı depremler yaşanabiliyor. Çoğu zaman bu depremler hissedilmese de, tüm sismik hareketler anlık olarak kaydedilip raporlanıyor. 1 Şubat 2025 tarihinde de Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem meydana geldi ve bu depremler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. İşte, 1 Şubat 2025 tarihli son depremler verilerine göre, Türkiye'deki son sismik hareketlerin listesi…