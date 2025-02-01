Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman deprem oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 2 Şubat Pazar Son depremler listesi

        Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi! 2 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        2 Şubat Pazar günü Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok küçük çaplı deprem kaydedildi. Her ne kadar bu depremler çoğu zaman hissedilmese de, Kandilli ve AFAD tarafından anbean ölçülüp kaydedildi. Peki, en son hangi bölgede deprem meydana geldi ve ne zaman oldu? İşte, 2 Şubat Pazar 2025 tarihli son depremler verilerine göre, Türkiye'deki son sismik hareketlerin listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 07:58 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün küçük çaplı depremler yaşanabiliyor. Çoğu zaman bu depremler hissedilmese de, tüm sismik hareketler anlık olarak kaydedilip raporlanıyor. 1 Şubat 2025 tarihinde de Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem meydana geldi ve bu depremler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. İşte, 1 Şubat 2025 tarihli son depremler verilerine göre, Türkiye'deki son sismik hareketlerin listesi…

        • 2

          HATAY SALLANDI

          Akdeniz İskenderun Körfezi'nde meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki deprem, Arsuz Hatay'ı da etkiledi. Deprem 00.40'ta ve yerin 6.61 kilometre aşağısında oldu.

        • 3

          EGE DENİZİ SALLANDI

          Ege Denizi'nde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.41'te olan deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        Economist: Trump'ın vergi politikası ABD'ye zarar verecek
        Economist: Trump'ın vergi politikası ABD'ye zarar verecek
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        Morata imzayı attı!
        Morata imzayı attı!
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Habertürk Anasayfa