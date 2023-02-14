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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 14 Şubat 2023 Salı AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi: Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor! İşte son dakika depremler listesi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında son dakika depremler listesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de 6 Şubat tarihindeki iki büyük depremin etkisi devam ediyor. Can kaybı ve hasar durumu ile ilgili yeni bilgiler gelirken bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yaşanan son dakika depremleri ile 14 Şubat Salı 2023 güncel depremler listesi...

Giriş: 14.02.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dakika depremler listesi bugün... Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda artçı deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 14 Şubat 2023 Salı yaşanan son depremler...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 17.33'te 3,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz anlık olarak güncellenecektir.)

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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