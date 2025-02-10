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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- AZ Alkmaar rövanş tarihi - Galatasaray Haberleri

        AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek. Peki AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşe, Galatasaray Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:47
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        • 1

          Galatasaray'ın ligde Adana Demirspor'u konuk ettiği maç 30. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılar gözünü AZ Alkmaar maçına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'ne 14. sıradan katılan temsilcimiz Galatasaray, 19. olarak play offa yükselen AZ Alkmaar ile kıyasıya mücadele edecek. Hatırlanacağı üzere grup aşamasında iki takım 1-1 berabere kalmıştı. Peki, heyecanla beklenen AZ Alkmaar- Galatasaray play off turu maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hollanda'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

        • 5

          PLAY OFF TURU EŞLEŞMELERİ

          AZ Alkmaar - Galatasaray

          Porto – Roma

          Midtjylland - Real Sociedad

          Ajax - Union SG

          FCSB - PAOK

          Fenerbahçe - Anderlecht

          Twente - Bodø/Glimt

          Viktoria Plzeň - Ferencváros

        • 6
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