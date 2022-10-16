Hollanda Ligi'nin 10. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olan Feyenoord, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü, 56. dakikada Szymanski ve 82. dakikada Danilo kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek golü 26. dakikada Odgaard'dan geldi.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Feyenoord'un attığı 3. golün de asistini yaparak 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynadı.

Feyenoord, bu sonuçla puanını 23'e çıkarıp, AZ Alkmaar'ı yakaladı.

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