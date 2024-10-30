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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? FB Avrupa Ligi maç fikstürü

        AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? FB Avrupa Ligi maç fikstürü

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından kazanarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Mücadele için geri sayım sürerken AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:34
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Kanarya, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Jose Mourinho’nun kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        • 2

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk oluyor.

          AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

          Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri Slavia Prag (D), Manchester United (E), Olympique Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Athletic Bilbao (E) ve Twente (D) oldu.

        • 5

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

          28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

          11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

          23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

          30 Ocak | Midtjylland Fenerbahçe

        • 6

          FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

          Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

          Fenerbahçe şu anda 5 puanla 14. sırada.

        • 7
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