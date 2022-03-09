'Ayzek', 132 kilo eroin buldu

DHA

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen bir depoya baskın yaptı. Narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada 132 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.