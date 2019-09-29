29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da sinir sisteminde kötü huylu tümör bulunan (nörofibromatozis) kanser hastası 22 yaşındaki Ayyüce Çınar'ın tedavisi sürüyor.
İki yıl önce bacağındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede bacağında kitle tespit edilen Çınar'a tetkiklerin ardından nörofibromatozis teşhisi konuldu.
Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapinin yanı sıra üç kez ameliyat olan genç kız, rahatsızlığının başlamasından itibaren saç dökülmesi ve kaşlarını kaybetmesini dert etmeyerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendisiyle barışık ve hastalığıyla mücadele eden bir görünüm sergiledi.
DÖRDÜNCÜ AMELİYATA ALINDI
Çınar, bacağındaki sinirlerde oluşan tümörler nedeniyle dördüncü kez Yüreğir Adana Başkent Hastanesi'nde ameliyat edildi. Genç kızı bu zorlu gününde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
Baba Ramazan Çınar, kızının rahatsızlığına rağmen hayattan kopmadığını söyledi.
Kızının ağır bir ameliyat geçirdiğini, bacağındaki sinirlerin büyük oranda alındığını ifade eden Çınar, "Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz, destek olacağız, yalnız bırakmayacağız. Arkadaşları, herkes destek oluyor. Allah'tan umut kesilmez. Arkadaşlarıyla her zaman iyi ilişkileri oldu. Herkes destekçi, herkes uğraşıyor. Mahallemiz, arkadaşları büyük destek sağlıyor" dedi.
Çınar, kızının tedavisi için tıp camiasından ve her kesimden destek beklediğini sözlerine ekledi.
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