Oldukça az kalori içeren bir meyve olmasına karşın ayva, içerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle özellikle hareketin daha az olduğu kış döneminde sağlıklı yaşamak ve ideal kilosunu korumak isteyenlere ayva tavsiye ederiz” dedi.