28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnsanların güç duruma düştükleri ya da zor durumda kaldıkları anlar için kullandıkları ‘Ayvayı yemek’ deyimin sağlık alanında geçerli olmadığı belirtildi.
Özellikle kışın sağlık ve cildin güzelliğini koruması bolca ayva tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar ayvanın birçok derde deva olduğunu belirtti.
Diyetisyen Hande Nur Uzun, “Kış mevsiminin vazgeçilmezi ayva, vitamin ve mineral deposu olmasının yanında metabolizmanın da hızlanmasını sağlıyor. Detoks etkisi oluşturan ayvanın aynı zamanda cilt, kalp ve sindirim sağlığına da önemli katkıları bulunuyor. Bu nedenle kış mevsiminin en önemli meyvesi ayvanın kış boyunca bolca tüketilmesini öneriyoruz” dedi.
“DİYET YAPANLAR İÇİN ÇOK İDEAL"
Kainattaki her meyve-sebzenin insanoğlunun vücudunun en fazla ihtiyacının olduğu dönemde olgunlaşıp hasat edildiğini belirten Diyetisyen Hande Nur Uzun, “Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeyen ayva, lifli yapısı ile uzun süreli bir tokluk hissi sağlar.
Oldukça az kalori içeren bir meyve olmasına karşın ayva, içerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle özellikle hareketin daha az olduğu kış döneminde sağlıklı yaşamak ve ideal kilosunu korumak isteyenlere ayva tavsiye ederiz” dedi.
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