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        Haberler Gündem Güncel Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali | Son dakika haberleri

        19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali 1-3 Kasımda düzenlenecek

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nin 1-3 Kasım'da gerçekleştirileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:53
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        Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali
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        Balıkesir'de 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nin 1-3 Kasım'da gerçekleştirileceği bildirildi.

        Ayvalık Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Balıkesir Ziraat Odası'nın destekleriyle "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" sloganıyla düzenlenecek.

        Festivalde, hasadı yapılan zeytinler zeytinyağına dönüştürülecek. Sürdürülebilir turizmin önemine dikkati çekmek için Ayvalık'ta kırmızı mercanların bulunduğu bölgede dalış etkinlikleri yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, bu yıl dünya genelindeki zeytinyağı üretiminde artış beklenildiğini belirterek, "Rekoltenin, başta İspanya ve İtalya'da normal seviyesine dönmesi bekleniyor. Ülkemizde zeytin üretiminde 'var yılı' görüntüsü mevcut. Toptan satışlarda ve ihracatta fiyatlar bu sebeplerden dolayı hızla geri gelmiş durumda. Yurt içi ambalajlı yağ satışlarında da yüzde 15-20 fiyatlarda gerileme mevcut" ifadesini kullandı.

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        #Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali
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