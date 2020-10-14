Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - BALIKESİR

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Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasının bahçesindeki zeytinyağı paketlerinin bulunduğu paletlerden alevler yükseldi.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait 7 arazöz, Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait bir su tankeri, Ayvalık Belediyesine ait 2 ekip müdahale etti.Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.Yangında, paketlenmiş zeytinyağları ile paletler kullanılamaz hale geldi.