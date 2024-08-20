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        Haberler Gündem Güncel Ayvalık'ta vatandaş "su" sorununu anlattı | Son dakika haberleri

        Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'ta vatandaşın "su" sorununu dinledi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yakın Çözüm" sloganıyla il genelinde başlattığı proje kapsamında Ayvalık'ta özellikle yaz aylarında yaşanılan susuzluk sorunu ile ilgili vatandaşların görüş, öneri ve talepleri dinlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:42
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        Ayvalık'ta vatandaş "su" sorununu anlattı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın "Yakın Çözüm" sloganıyla il genelinde başlattığı proje kapsamında Ayvalık ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na stand kuruldu. Stantta, Ayvalık'ın özellikle yaz aylarında yaşanılan susuzluk sorunu ile ilgili vatandaşların görüş, öneri ve talepleri değerlendirildi

        Ahmet Akın'ın Ayvalık'taki susuzluk sorunu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalara ait bilgilendirmelerin yapıldığı stantta, ilçenin Altınova Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Projesi için atılan temele dikkat çekildi. Projenin on yıllardır ihmal edilmiş Ayvalık'ın içme suyu sorununun kalıcı olarak çözümlenmesine yönelik olduğu vurgulandı.

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        Vatandaşlara, Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 5 bin 600 metre kanal şebeke hattının yapıldığı, 58 kilometre hat temizliğinin tamamlandığı, bin 600 tıkanık kanalın açılığını, 3 binin üzerinde arızanın onarıldığı ve 5 adet yeni sondaj çalışmasıyla da 50 litrenin üzerinde yeni su kaynağının elde edildiği anlatıldı.

        Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Projesi çerçevesinde yeni bir pompa istasyonu ve depo iletim hatları, 3 bin metreküp hacme sahip teviz deposu ve yeni bir terfi merkezi, Ayvalık Merkez, Alibey Adası ve Küçükköy'de debi sorununun çözülmesinin yanı sıra Madra Barajı ve Karakoç Barajı ile içme suyu arıtma tesisi projelerinin de hayata geçirileceği vurgulandı.

        Standı ziyaret eden vatandaşlardan Şengül Yılmaz, Ayvalık'taki susuzluk konusu hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bizzat ilçeye gelip kendilerini bilgilendirmesini istedi.

        Stantta görev yapan Derya Aydemir ise yaptıkları bilgilendirme çalışmalarında vatandaşlardan da görüş, öneri ve şikayetleri alarak değerlendirdiklerini söyledi.

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        #yerel haberler
        #Balıkesir
        #ayvalık
        #su sorunu
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