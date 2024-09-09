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        Haberler Gündem Güncel Ayvalık'ta öğrencilere özel lokanta | Son dakika haberleri

        Ayvalık'ta öğrencilere özel lokanta açılıyor

        Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi öncülüğünde "Öğrenci Lokantası" açılacak. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Biliyorum ki, öğrencilik hayatında bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, Ayvalık Belediyesi olarak sizlere cebinize dost fiyatlarla kaliteli ve lezzetli yemekler sunacağımız öğrenci lokantamızı açıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:49
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        Ayvalık'ta öğrencilere özel lokanta
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        Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi, öğrencilerin faydalanabileceği "Öğrenci Lokantası"nı 11 Eylül'de hayata geçiriyor.

        Boğaziçi Otel'in altında açılacak olan yeni mekân, hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek sunarak, öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Biliyorum ki, öğrencilik hayatında bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, Ayvalık Belediyesi olarak sizlere cebinize dost fiyatlarla kaliteli ve lezzetli yemekler sunacağımız öğrenci lokantamızı açıyoruz" dedi.

        Lokantada her gün farklı menülerle, anne eli lezzetinde yemekler sunacaklarını ifade eden Başkan Ergin şöyle konuştu:

        "Lokantamız tam anlamıyla öğrencilere hizmet edecek. Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle derslerinizin ve günlük aktivitelerinizin enerjisini artıracak bir ortam sunacağız. Ayvalık Belediyesi'nin tam sorumluluğunda olacak bu proje, öğrencilere en iyi hizmeti sunmak için titizlikle hazırlandı. Çünkü sizler, Ayvalık'ımızın geleceğisiniz. Öğrencilerimiz bu yeni mekânla birlikte daha sağlıklı ve uygun fiyatlı yemekler tüketecekler."

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        #yerel haberler
        #Balıkesir
        #ayvalık
        #öğrenci lokantası
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