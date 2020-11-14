Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içinde yardım talebinde bulunan kişilerin olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, botta bulunan 29 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. AA'nın haberine göre; ekipler, göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

MARMARİS'TE 2'Sİ ÇOCUK 5 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Marmaris ilçesinde, 5 kişilik kaçak göçmen aile Yunanistan´ın Simi Adası yerine Türk karasularında bir yarımadaya çıkarak mahsur kaldı. 2'si çocuk 5 kişilik aileyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.