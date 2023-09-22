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        Haberler Gündem Ayvalık'ta 7 organizatör ile 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Ayvalık'ta 7 organizatör ile 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir´in Ayvalık ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından aralarında çocukların da olduğu 14 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:04
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        Ayvalık'ta kaçak göçmen operasyonu!
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        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ayvalık´tan illegal yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan göçmenler ve organizatörler yakalandı.

        Yabancı uyruklu 14 göçmen içerisinde 5 çocuğun da olduğu öğrenilirken, 7 organizatör de ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri devam ediyor.

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