Ayvalık'ta 7 organizatör ile 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ayvalık´tan illegal yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan göçmenler ve organizatörler yakalandı.

Yabancı uyruklu 14 göçmen içerisinde 5 çocuğun da olduğu öğrenilirken, 7 organizatör de ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri devam ediyor.