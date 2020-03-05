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Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda termal kamerayla Kovid-19 önlemi - BALIKESİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in alınan tedbirleri denetlemelerine ait detaylar- Yolcuların feribottan inmelerine ait detaylar- Yolcuların termal kamera ile kontrol edilmesine ait detaylar- Hudut kapısından geçişlere ait detaylar- Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın açıklamaları

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda termal kamerayla Kovid-19 önlemiBALIKESİR (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine feribotla gelen turistlerin geçişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hudut kapısına yerleştirilen termal kamera kontrolünde sağlanıyor.Virüse karşı uygulanan tedbirler çerçevesine Ayvalık'taki deniz hudut kapısına termal kamera kuruldu.Midilli'den Ayvalık'a gelenlerin geçişlerine, gerekli kontrollerin ve vücut ısısı ölçümünün ardından izin veriliyor. Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlilerin tüm tedbirleri aldığını söyledi.Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Görgülüarslan, "Talimatlar çerçevesinde tüm çalışmaları yapıyoruz. Ateşi yüksek bir hasta tespiti olmadı. Bu tedbirleri ikinci bir talimata kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.