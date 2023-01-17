Ayvalık Belediyesi'nin acı günü!

AA

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde yoğun mide ağrısı nedeniyle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne giden Ersan Bahar (56), yapılan tedavinin ardından evine gönderildi. Evine dönen Bahar’ın sağlık durumu daha da ağırlaşınca yeniden hastaneye götürüldü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ersan Bahar, hastanede doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ersan Bahar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

*Fotoğraf: İHA