Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen botta bulunan 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Giriş: 19.04.2023 - 00:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ayvalık açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.

Yardım talebinin de gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik "TCSG-28" botuyla lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamaz
Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamaz
Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve CHP, Pensilvanya'nın güdümünde
Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve CHP, Pensilvanya'nın güdümünde
Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor
Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor
MHP Salihli İlçe Başkanı hayatını kaybetti
MHP Salihli İlçe Başkanı hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.